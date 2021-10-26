Amazon, Intel, McDonald`s: НКЦБФР допустила к обороту акции 15 всемирно известных компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине ценные бумаги 15 всемирно известных компаний. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, что это за компании.
Допуск к обращению в Украине получили ценные бумаги таких компаний:
Таким образом, к обращению на украинских рынках капитала уже допущены 73 ценные бумаги иностранных эмитентов.
Напомним, на Украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.
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