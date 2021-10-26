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Amazon, Intel, McDonald`s: НКЦБФР допустила к обороту акции 15 всемирно известных компаний

Amazon, Intel, McDonald`s: НКЦБФР допустила к обороту акции 15 всемирно известных компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине ценные бумаги 15 всемирно известных компаний. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, что это за компании.

Допуск к обращению в Украине получили ценные бумаги таких компаний:

  • Alphabet Inc.;
  • Amazon.com, Inc.;
  • Caterpillar Inc.;
  • Bank of America Corporation;
  • Chevron U.S.A. Inc.;
  • Citigroup Inc.;
  • The Coca-Cola Company;
  • Deere&Company;
  • CSX Corporation;
  • Exxon Mobil Corporation;
  • Dow Inc.;
  • Inte Corporation;
  • The Goldman Sachs Group, Inc.;
  • McDonald`s Corporation;
  • Johnson&Johnson.

Таким образом, к обращению на украинских рынках капитала уже допущены 73 ценные бумаги иностранных эмитентов.

Напомним, на Украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Справка Finance.ua:

  • согласно украинскому законодательству, покупать акции на бирже можно только через посредника — брокерскую или инвестиционную компанию, который должен завести акции на украинский рынок. Перечень всех профессиональных участников рынка можно найти на официальном веб-сайте регулятора (НКЦБФР);
  • когда с брокером определились, то потом с ним надо заключить договор об услугах;
  • брокер открывает специальный счет ценных бумаг, который дает возможность покупать и продавать ценные бумаги иностранных компаний на бирже;
  • инвестор получает в результате два источника дохода: один — от регулярных дивидендов, второй — непосредственно от колебаний цены на акции.

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По материалам Finance.UA
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