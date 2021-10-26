Amazon, Intel, McDonald`s: НКЦБФР допустила к обороту акции 15 всемирно известных компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению в Украине ценные бумаги 15 всемирно известных компаний. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, узнал, что это за компании.

Допуск к обращению в Украине получили ценные бумаги таких компаний:

Alphabet Inc.;

Amazon.com, Inc.;

Caterpillar Inc.;

Bank of America Corporation;

Chevron U.S.A. Inc.;

Citigroup Inc.;

The Coca-Cola Company;

Deere&Company;

CSX Corporation;

Corporation; Exxon Mobil Corporation;

Dow Inc.;

Inte Corporation;

The Goldman Sachs Group, Inc.;

McDonald`s Corporation;

Johnson&Johnson.

Таким образом, к обращению на украинских рынках капитала уже допущены 73 ценные бумаги иностранных эмитентов.

Напомним, на Украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены к обращению акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

Справка Finance.ua:

согласно украинскому законодательству, покупать акции на бирже можно только через посредника — брокерскую или инвестиционную компанию, который должен завести акции на украинский рынок. Перечень всех профессиональных участников рынка можно найти на официальном веб-сайте регулятора ( НКЦБФР );

когда с брокером определились, то потом с ним надо заключить договор об услугах;

брокер открывает специальный счет ценных бумаг, который дает возможность покупать и продавать ценные бумаги иностранных компаний на бирже;

инвестор получает в результате два источника дохода: один — от регулярных дивидендов, второй — непосредственно от колебаний цены на акции.

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