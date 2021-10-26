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СБУ разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне

СБУ разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне

СБУ разоблачила должностных лиц Житомирской таможни в создании масштабной коррупционной схемы растаможки грузовиков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Чиновники таможенного поста Житомир-центральный, в сговоре с двумя предпринимателями, организовали таможенное оформление грузовых автомобилей со значительным занижением их стоимости», — говорится в сообщении.

Сообщается, что представители предпринимателей подавали в таможенный орган поддельные иностранные технические паспорта с недостоверными данными о дате производства грузовиков и их первой регистрации. Таможенники, в свою очередь, злоупотребляя служебным положением, «закрывали глаза» на такие нарушения и не проводили надлежащей проверки поданных для растаможки документов.

В дальнейшем грузовики продавались добропорядочным покупателям по рыночным ценам.

«Преступная схема гарантировала предпринимателям существенную экономию — коэффициент акцизного сбора и НДС с каждого транспортного средства уменьшался в 40 раз — от 200 до 700 тысяч грн. в зависимости от объема двигателя», — сообщили в спецслужбе.

По информации СБУ, схема существовала последние два года. Установлено, что за этот период было ввезено и оформлено, по меньшей мере, 36 грузовых автомобилей. Бюджет государства недополучил более 10 млн грн за неуплаченный акцизный налог и НДС.

Трем главным государственным инспекторам таможенного поста Житомирской таможни сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) У К Украины.

Продолжаются следственные действия. Правоохранители продолжают проверять причастность других должностных лиц таможни к коррупционной схеме и устанавливают причастность предпринимателей к этой сделке.

По материалам Корреспондент.net
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