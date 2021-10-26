Субсидии и пенсии можно будет оформить через «Дію»: когда заработают услуги

Через портал государственных услуг и приложение «Дія» можно будет оформить пенсии и субсидии. Услуги станут доступны уже в ноябре.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По его словам, новые услуги анонсируют на Diia Summit в конце ноября.

«Самое интересное для людей — субсидия. Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через „Дія“, это очень чувствительная и важная тема — 1,4 млн человек ежегодно подают документы на субсидию. И сейчас, наконец, Министерство социальной политики готово полностью к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре презентуем субсидию и другие социальные услуги», — отметил Баник.

Он также добавил, что в том же саммите анонсируют возможность оформления пенсий и ряд других услуг социального страхования.

Справка Finance.ua:

проверки или верификацию субсидиантов Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов в разных госреестрах, и если находит какие-то несоответствия, то просит органы соцзащиты разобраться. Сейчас проверками будет заниматься национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода;

заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал, что выделенных средств на субсидии на этот год абсолютно достаточно;

начисление субсидий для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений осуществляется на увеличенные социальные нормативы.

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