Субсидии и пенсии можно будет оформить через «Дію»: когда заработают услуги

Через портал государственных услуг и приложение «Дія» можно будет оформить пенсии и субсидии. Услуги станут доступны уже в ноябре.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
По его словам, новые услуги анонсируют на Diia Summit в конце ноября.
«Самое интересное для людей — субсидия. Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через „Дія“, это очень чувствительная и важная тема — 1,4 млн человек ежегодно подают документы на субсидию. И сейчас, наконец, Министерство социальной политики готово полностью к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре презентуем субсидию и другие социальные услуги», — отметил Баник.
Он также добавил, что в том же саммите анонсируют возможность оформления пенсий и ряд других услуг социального страхования.
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