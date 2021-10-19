Пенсии переселенцев: Ощадбанк снова может продлить действие карт

Государственный «Ощадбанк» в очередной раз может продлить действие карт переселенцев. По крайней мере, о рассмотрении такой возможности договорились на переговорах Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram украинской делегации в ТКГ.
Сообщается, что на переговорах отдельное внимание было уделено необходимости отмены ограничений для жителей оккупированных территорий для пересечения линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская».
«Также согласовали рассмотреть возможность продления платежных карт „Ощадбанка“ для выплаты пенсий из-за ухудшения эпидемического состояния COVID-19», — говорится в сообщении.
Отметим, 5 октября «Ощадбанк» заявил, что якобы в последний раз автоматические продлил карточки пенсионеров из ОРДЛО. В заявлении говорилось, что с 1 января 2022 года карты перестанут обслуживаться. Это означало, что те, кто зарегистрировался переселенцем, но проживают на оккупированных территориях, должны решать вопросы на подконтрольной территории. При том, что на сегодня другого варианта, кроме как ехать через Россию, у них фактически нет.
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