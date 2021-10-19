Польская PGNiG поставит в Молдову еще 1,5 миллиона кубов газа

Третью партию газа Молдове поставят польская компания PGNiG и международная компания DXT Commodities, офис которой расположен в Швейцарии.
Победителей третьего тендера на поставку газа объявило 27 октября Агентство госсобственности. Согласно тендеру, компании должны доставить в Молдову 1,5 млн кубометров газа в течение 28 октября.
Как сообщалось, польская компания PGNiG выиграла первый тендер на закупку 1 млн кубометров газа 25 октября. Во втором тендере победила швейцарско-нидерландская компания Vitol Group.
Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица отметила, что Молдова сейчас вынуждена производить закупки газа на мировом рынке в тот же день или на следующий.
При этом Молдова продолжает переговоры с Россией и Газпромом. В среду вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спину встретился в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы продолжить переговоры о поставках газа в Молдову.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Наталией Гаврилицей в Брюсселе заверила, что Еврокомиссия выделит Молдове €60 млн, чтобы помочь справиться с газовым кризисом. Как уточнили в администрации президента Майи Санду, эти деньги ЕС предоставит Молдове в виде гранта.
22 октября правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в области энергетики из-за газового кризиса на всей территории страны на 30 дней.
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