Сколько получают рабочие специалисты за один заказ (исследование)

С начала года и до середины октября 2021 украинцы активно делали ремонты: cпрос на услуги специалистов по ремонтным и отделочным работам вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik, каких специалистов искали в этот период, и сколько мастера просили за свои услуги.
Какие мастера в ТОПе:
Кому платили больше всего? Аналитики отмечают, что цены на услуги мастеров могут варьироваться и зависят от объема и сроков выполнения работы. Однако в общей статистике более востребованными стали специалисты по кровельным работам — их услуги в этом году заказывали на 48% чаще, чем в прошлом. Однако несмотря на спрос средний чек не изменился и прежнему остается самым высоким среди специалистов рабочих профессий — 8 тыс. грн за заказ.
Востребованность сварщиков увеличилась на 45%, а средний чек подскочил на 15% — 2300 грн за один заказ.
Искали в сети и разнорабочих — число заказов на их услуги увеличилось на 63%, но средний чек остался на уровне прошлого года —1 тыс. грн за заказ.
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