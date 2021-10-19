Сколько получают рабочие специалисты за один заказ (исследование)

С начала года и до середины октября 2021 украинцы активно делали ремонты: cпрос на услуги специалистов по ремонтным и отделочным работам вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал у онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik, каких специалистов искали в этот период, и сколько мастера просили за свои услуги.

Какие мастера в ТОПе:

активнее всего в сети заказывали установку и ремонт окон. По сравнению с прошлым годом спрос на эти услуги вырос на 67%. Несмотря на их популярность, средний чек не изменился — 1200 грн за заказ. Суммарно за год на услуги по установке и ремонту окон украинцы потратили 5,5 млн грн;

на 41% выросло число заказов на установку и ремонт дверей. Несмотря на повышение спроса средний чек просел на 3% — 1200 грн за заказ.

чтобы уложить пол (линолеум, паркет или ламинат), утеплить пол и выполнить стяжку украинцы заказывали услуги мастеров по напольным работам. Востребованность этих специалистов выросла на 37%, а средний чек на 12% — 3700 грн за заказ;

также востребованы и малярные работы — по сравнению с прошлым годом спрос на маляров подскочил на 40%. В среднем один заказ обходится в 3400 грн — на 35% больше, чем в прошлом году.

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Кому платили больше всего? Аналитики отмечают, что цены на услуги мастеров могут варьироваться и зависят от объема и сроков выполнения работы. Однако в общей статистике более востребованными стали специалисты по кровельным работам — их услуги в этом году заказывали на 48% чаще, чем в прошлом. Однако несмотря на спрос средний чек не изменился и прежнему остается самым высоким среди специалистов рабочих профессий — 8 тыс. грн за заказ.

Востребованность сварщиков увеличилась на 45%, а средний чек подскочил на 15% — 2300 грн за один заказ.

Искали в сети и разнорабочих — число заказов на их услуги увеличилось на 63%, но средний чек остался на уровне прошлого года —1 тыс. грн за заказ.

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