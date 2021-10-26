В Японии начали предзаказ на летающий мотоцикл

Японская компания ALI Technologies представила «летающий мотоцикл» Xturismo, который способен развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 40 минут. В ходе демонстрации аппарат поднялся на несколько метров над землей и совершил полет продолжительностью около полутора минут. Масса аппарата, рассчитанного на перевозку одного человека, составляет 300 кг.

Компания ALI Technologies, поддерживаемая Kyocera и Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital, уже начала принимать заказы и планирует начать поставки первой серии из 200 штук в первой половине следующего года. Цена Xturismo примерно равна 682 000 долларов.

Интересно, что в Xturismo в основной силовой установке используются не электромоторы, а двигатель внутреннего сгорания, приводящий в движение два винта. Поддерживать равновесие и выполнять маневры позволяют вспомогательные винты. Для этого в мотоцикле применена технология, испытанная ALI в дронах.

Одним из применений аппарата названы спасательные операции на воде. Правда, непонятно, как именно предполагается оказывать помощь — ни грузоподъемность, ни запас хода, ни отсутствие возможности посадки на воду не способствуют такому применению, не говоря уже о том, что для летательных аппаратов, эксплуатирующихся над водой, обязательным является резервирование двигателей с возможностью продолжать полет при отказе одного из них.