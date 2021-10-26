В Японии начали предзаказ на летающий мотоцикл

Японская компания ALI Technologies представила «летающий мотоцикл» Xturismo, который способен развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 40 минут. В ходе демонстрации аппарат поднялся на несколько метров над землей и совершил полет продолжительностью около полутора минут. Масса аппарата, рассчитанного на перевозку одного человека, составляет 300 кг.
Компания ALI Technologies, поддерживаемая Kyocera и Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital, уже начала принимать заказы и планирует начать поставки первой серии из 200 штук в первой половине следующего года. Цена Xturismo примерно равна 682 000 долларов.
Интересно, что в Xturismo в основной силовой установке используются не электромоторы, а двигатель внутреннего сгорания, приводящий в движение два винта. Поддерживать равновесие и выполнять маневры позволяют вспомогательные винты. Для этого в мотоцикле применена технология, испытанная ALI в дронах.
Одним из применений аппарата названы спасательные операции на воде. Правда, непонятно, как именно предполагается оказывать помощь — ни грузоподъемность, ни запас хода, ни отсутствие возможности посадки на воду не способствуют такому применению, не говоря уже о том, что для летательных аппаратов, эксплуатирующихся над водой, обязательным является резервирование двигателей с возможностью продолжать полет при отказе одного из них.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в МинцифрыВчера, 11:15 - 1590 10
В Украине введут декларирование крупных расходов — глава налоговойВчера, 15:17 - 2475 4
Facebook изменила название (видео)Вчера, 13:20 - 708 3
В Украине спрогнозировали закрытие банковских отделений: что будет вместо нихПозавчера, 14:37 - 3800 3
С октября действуют новые тарифы на электричествоВчера, 13:01 - 10550 2
Стало известно, когда украинцам выплатят субсидии за октябрьВчера, 11:00 - 32350
С октября действуют новые тарифы на электричествоВчера, 13:01 - 10550 2
В Украине введут декларирование крупных расходов — глава налоговойВчера, 15:17 - 2475 4
В «Дия» появится возможность загрузить данные о недвижимости: когда и как это будет работатьВчера, 09:00 - 1804 1
Разработчика фейкового приложения «Дія» пригласили на стажировку в МинцифрыВчера, 11:15 - 1590 10
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы ценыВчера, 10:40 - 529
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 422
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 752
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3971 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1171 1