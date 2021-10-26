0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 21 0

В Японии начали предзаказ на летающий мотоцикл

В Японии начали предзаказ на летающий мотоцикл

Японская компания ALI Technologies представила «летающий мотоцикл» Xturismo, который способен развивать скорость до 100 км/ч и находиться в воздухе до 40 минут. В ходе демонстрации аппарат поднялся на несколько метров над землей и совершил полет продолжительностью около полутора минут. Масса аппарата, рассчитанного на перевозку одного человека, составляет 300 кг.

Компания ALI Technologies, поддерживаемая Kyocera и Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital, уже начала принимать заказы и планирует начать поставки первой серии из 200 штук в первой половине следующего года. Цена Xturismo примерно равна 682 000 долларов.

Интересно, что в Xturismo в основной силовой установке используются не электромоторы, а двигатель внутреннего сгорания, приводящий в движение два винта. Поддерживать равновесие и выполнять маневры позволяют вспомогательные винты. Для этого в мотоцикле применена технология, испытанная ALI в дронах.

Одним из применений аппарата названы спасательные операции на воде. Правда, непонятно, как именно предполагается оказывать помощь — ни грузоподъемность, ни запас хода, ни отсутствие возможности посадки на воду не способствуют такому применению, не говоря уже о том, что для летательных аппаратов, эксплуатирующихся над водой, обязательным является резервирование двигателей с возможностью продолжать полет при отказе одного из них.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.