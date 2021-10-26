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В банках увеличился оборот наличности

В банках увеличился оборот наличности

В январе-сентябре текущего года оборот наличности в банковских кассах вырос. В частности, уровень поступлений составил почти 1,829 трлн грн, что на 19,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно выдали из касс около 1856,9 млрд грн наличных. Этот показатель также увеличился на 14,8%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В три самые популярные кассовые операции по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов) такие выдачи:

  • по операциям клиентов с использованием платежных карт – 74,7%;
  • для приобретения иностранной валюты у клиентов – 8,1%;
  • для подкрепления операторов почтовой связи – 5,2%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

  • операции клиентов с использованием платежных карт – 33,6%;
  • торговая выручка – 32,1%;
  • выручка от всех видов услуг – 12,4%.


Инфографика: НБУ

По материалам Finance.UA
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