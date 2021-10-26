В банках увеличился оборот наличности

В январе-сентябре текущего года оборот наличности в банковских кассах вырос. В частности, уровень поступлений составил почти 1,829 трлн грн, что на 19,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно выдали из касс около 1856,9 млрд грн наличных. Этот показатель также увеличился на 14,8%.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
В три самые популярные кассовые операции по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов) такие выдачи:
Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
Инфографика: НБУ
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