В банках увеличился оборот наличности

В январе-сентябре текущего года оборот наличности в банковских кассах вырос. В частности, уровень поступлений составил почти 1,829 трлн грн, что на 19,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно выдали из касс около 1856,9 млрд грн наличных. Этот показатель также увеличился на 14,8%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

В три самые популярные кассовые операции по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов) такие выдачи:

по операциям клиентов с использованием платежных карт – 74,7%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов – 8,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи – 5,2%.

Крупнейшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

операции клиентов с использованием платежных карт – 33,6%;

торговая выручка – 32,1%;

выручка от всех видов услуг – 12,4%.



Инфографика: НБУ