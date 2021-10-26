Назван лучший аэропорт Европы

Международный совет аэропортов (ACI) определил международный аэропорт «Стамбул» как «Лучший аэропорт Европы» в категории аэропортов с пассажиропотоком более 40 млн и «Доступный аэропорт».
Награды были вручены на 17-й церемонии ACI Europe Awards, сообщили Укрифнорму в пресс-службе международного аэропорта «Стамбул».
«В это чрезвычайное и сложное время, в котором оказалась наша отрасль, аэропорт „Стамбул“ продемонстрировал большую выносливость, сосредоточившись на инвестициях и инфраструктуре. Факт, что они выиграли не одну, а две награды — „Лучший аэропорт“ и „Доступный аэропорт“ свидетельствует о том, что они сохраняли непревзойденное гостеприимство к своим пассажирам, не отказываясь от своих долгосрочных целей для своего бизнеса и сообщества», — сказал генеральный директор ACI Europe Оливье Янкович.
Международный совет аэропортов отметил меры, предпринятые аэропортом «Стамбул» для безопасности пассажироперевозок в условиях пандемии.
«Хотя авиационный сектор был одним из наиболее ощутивших негативные последствия пандемии COVID-19, бросившей огромный вызов миру, аэропорт „Стамбул“ получил признание за управление в условиях кризиса и обеспечил продолжение перевозок и продаж на оптимально возможном уровне», — говорится в обосновании номинации.
Награда «Доступный аэропорт» была получена благодаря доступности и концепции безбарьерного аэропорта, заложенной еще на этапе проектирования, а также разнообразным услугам для пассажиров.
«Когда началась пандемия, мы были аэропортом, обслуживавшим 200 тысяч пассажиров в сутки в течение первого года, и быстро продвигались вперед. В то время, когда были только грузовые рейсы и операции по эвакуации, не было возможности выполнять рейсы, мы не остановились из-за обстоятельств, а искали способы обеспечения здоровых условий и безопасности для наших пассажиров, а также организации безопасной рабочей среды нашим сотрудникам», — сказал на церемонии генеральный директор аэропорта «Стамбул» Кадри Самсунлу.
Награды были вручены главному гендиректору аэропорта «Стамбул» на церемонии, состоявшейся 26 октября в рамках ежегодного конгресса и генеральной ассамблеи Международного совета аэропортов в Женеве.
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