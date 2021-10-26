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Инвестиции в климатические стартапы выросли в 5 раз по сравнению с прошлыми годами

Инвестиции в климатические стартапы выросли в 5 раз по сравнению с прошлыми годами

Технологические стартапы, которые имеют целью борьбу против изменения климата, привлекли от венчурных инвесторов $32 млрд с начала года.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на совместный отчет опытных компаний Dealroom и London & Partners, пишет Коммерсант.

Это превышает объем средств, привлеченных такими стартапами за весь прошлый год, и почти в пять раз больше средств, собранных в 2016 году ($6,6 млрд), когда инвесторы начали обращать особое внимание на подобные стартапы.

Среди технологий, которые разрабатывают такие компании, высокой популярностью пользуются системы очистки отработавших газов, повышение энергоэффективности зданий, солнечные батареи и ветряные установки, системы накопления и хранения энергии, электрический транспорт, программное обеспечение для подсчета объема выбросов от деятельности компаний и т.д.

С 2016 по 2021 год больше всего средств привлекали климатические стартапы в США, за ними следуют компании из Китая, Швеции и Великобритании. Только в Европе инвестиции венчурных фондов в климатические стартапы с 2016 года выросли с $1,1 млрд до $8 млрд в этом году.

По материалам Mind
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