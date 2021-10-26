Индекс борща: как изменились цены на продукты в Украине за год (инфографика)

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 65,16 грн. По сравнению с октябрем 2020 года цена выросла на 5,52%.
Об этом свидетельствует / исследование Офиса эффективного регулирования (BRDO).
“65,16 грн — во столько обойдется порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту”, – сказано в сообщении.
Как изменились цены на продукты:
Читайте также: Министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен
С 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он вырастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для разных категорий граждан:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилейВчера, 05:28 - 6695 16
Любимый электромобиль украинцев назвали худшей инвестициейПозавчера, 23:38 - 12238 6
Адвокат объяснил новые правила «ПриватБанка» и озвучил неожиданный прогнозВчера, 07:39 - 4785 3
Владельцы «еврономеров» возвращают автомобили в ЕвропуВчера, 18:30 - 2961 3
Самая маленькая пенсия в Украине, и когда ее повысятВчера, 08:00 - 2136 3
Как проверить, фальшивы ли доллары (инфографика)Вчера, 14:00 - 3311
Владельцы «еврономеров» возвращают автомобили в ЕвропуВчера, 18:30 - 2961 3
Самая маленькая пенсия в Украине, и когда ее повысятВчера, 08:00 - 2136 3
Район Киева вошел в рейтинг лучших районов мира (инфографика)Вчера, 15:04 - 1769
Какие активы не могут быть объектами декларирования по сбору по одноразовому добровольному декларированиюВчера, 09:14 - 1356
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы ценыПозавчера, 10:40 - 763
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 484
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 789
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4054 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1201 1