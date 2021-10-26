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Индекс борща: как изменились цены на продукты в Украине за год (инфографика)

Индекс борща: как изменились цены на продукты в Украине за год (инфографика)

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 65,16 грн. По сравнению с октябрем 2020 года цена выросла на 5,52%.

Об этом свидетельствует / исследование Офиса эффективного регулирования (BRDO).

“65,16 грн — во столько обойдется порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту”, – сказано в сообщении.

Как изменились цены на продукты:

  • больше всего выросли цены на свеклу, морковь и капусту — +62,43%, +35,01% и +34,87% соответственно;
  • другие ингредиенты также выросли в цене, но не так ощутимо;
  • подешевели картофель (-8,05%) и сметана (-8,04%).

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Справка Finance.ua:

С 1 июля в Украине общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 грн, с 1 декабря он вырастет до 2393 грн. Прожиточный минимум установлен для разных категорий граждан:

  • дети до 6 лет — 2013 грн (с 1 декабря — 2100 грн);
  • дети от 6 до 18 лет — 2510 грн (с 1 декабря — 2618 грн);
  • трудоспособные лица — 2379 грн (с 1 декабря — 2481 грн);
  • лица, утратившие трудоспособность — 1854 грн (с 1 декабря — 1934 грн).

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По материалам Finance.UA
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