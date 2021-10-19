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Оператор ГТС в этом году получил 5,8 миллиарда гривен чистой прибыли

Оператор ГТС в этом году получил 5,8 миллиарда гривен чистой прибыли

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) за январь-сентябрь 2021 года получило 5,8 млрд чистой прибыли; чистый доход компании от реализации услуг составил 40 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности ОГТСУ за 9 месяцев 2021 года составило 8,2 млрд грн против 26,6 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Дебиторская задолженность компании выросла до 12,4 млрд грн, а резерв под кредитные убытки, связанный с этой задолженностью, составил около 8 млрд грн.

Отмечается, что ключевым фактором влияния на финансовые результаты ОГТСУ является рост задолженности операторов газораспределительных сетей за отобранный из системы магистральных газопроводов газ.


Инфографика: ОГТСУ

«Оператор ГТС Украины остается прибыльной компанией, однако задолженность облгазов все сильнее влияет на финансовую стабильность предприятия: хотя от облгазов поступают средства для погашения дебиторской задолженности за услуги балансировки газа, сформированной в феврале-марте 2021 года, их объем не сопоставим с накопленными долгами. Ситуация ухудшается тем, что параллельно формируется новая задолженность, например, в сентябре задолженность облгазов за услугу балансировки выросла более чем на 2,6 млрд грн», — прокомментировал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

За 9 месяцев ОГТСУ уплатил 11,8 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней. Объем выполнения производственных программ по итогам трех кварталов составляет 5,3 млрд грн.

По материалам Укринформ
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