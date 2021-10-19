В Украине монету в 25 копеек продают за сотни долларов (фото)

В Украине за монету номиналом в 25 копеек 1992 года (чекан 5.1 ДАг) готовы заплатить до 18 тысяч гривен. Чтобы отличить такие копейки, достаточно посмотреть на ребро.

На аукционе Violity несколько месяцев назад такую монету продали за 17,4 тысячи гривен. На аукционе по продаже другой монеты такого же материала, цена уже достигла 4,5 тысячи гривен.

В чем особенность такой монеты:

широкий герб;

затертые листья;

специфическая двойка;

гладкий гурт.

Особенность такой монеты заключается в том, что во время ее изготовления еще не было гуртильных станков, поэтому гурт (ребро) гладкий. Это одна из первых монет номиналом в 25 копеек.

Где и как продать монету? Монету редкими номиналами можно продать на специализированных аукционах, там же есть и форумы, на которых можно обсудить стоимость такой монеты. Нумизматы готовы заплатить десятки тысяч гривен не только за экспериментальные монеты, но и копейки, которые выпускались первыми и имели свои особенности.