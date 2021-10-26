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В Украине 14% владельцев паев до сих пор не знают об открытии рынка земли

В Украине 14% владельцев паев до сих пор не знают об открытии рынка земли

По результатам Всеукраинского социологического исследования по проекту “Рынок земли в Украине” об открытии рынка знают 85,9% владельцев паев, а не знают вообще — 14,1%.

Об этом рассказал глава ОО “Центр прикладных исследований” Андрей Каракуц во время круглого стола по теме: “Рынок земли. 100 дней прошло и что?”

Он рассказал, что по данным опроса, 80,8% владельцев паев сдают землю в аренду, 14,5% – возделывают лично, 4,7% – не возделывают и не сдают в аренду.

Сдают в аренду фермеру 61,4% владельцев земельных паев, аграрному холдингу – 36,3%.

В качестве залога планируют использовать свой земельный пай 2,9%. Не планируют брать кредит под залог земли 83,3%, затруднились ответить 13,8% опрошенных владельцев паев.

Сдают в аренду от 7 до 10 лет 52,1% владельцев паев, от 10 до 20 лет – 19,0%, от 20 до 49 лет – 4,0%, неформальный договор – 17,0%.

Плату за аренду получают деньгами 42,3% собственников земельных паев, 16,6% – продукцией или услугами, 40,5% – деньгами и продукцией/услугами.

Воспользоваться своим правом на продажу земельного пая планируют в ближайшие 3 года 5,0% владельцев, 2,8% – в течение 3-5 лет, 7,2% – в течение 5-10 лет, 55,0% – не будут продавать, 25,0% затруднились ответить.

Покупку сельскохозяйственной земли иностранцами наравне с гражданами Украины поддерживают 5,6% опрошенных собственников земельных паев, а 62,9% не поддерживают ни в коем случае.

Справка Finance.ua:

  • согласно опросу Центра Разумкова, почти половина украинцев (48%) отмечают, что не имеют земли в собственности. Еще 5% украинцев говорят, что они имеют землю в собственности, но пока она должным образом не оформлена (в процессе оформления).

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По материалам Укринформ
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