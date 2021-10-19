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В английском аэропорту Хитроу появятся воздушные такси (фото, видео)

В английском аэропорту Хитроу появятся воздушные такси (фото, видео)

Электрические транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой, способные двигаться со скоростью 320 километров в час, начнут «таксовать» в 2025 году.

Компании Vertical Aerospace удалось получить эксклюзивный контракт с лондонским аэропортом. Это уже второй подобный контракт для Vertical, поскольку воздушные машины VA-X4 также должны занять небо над Японией до 2025 года.

Vertical Aerospace утверждает, что имеет больше предварительных заказов на свой eVTOL (электрический автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой), чем большинство компаний в этой области. По данным компании, она имеет заказ на 1350 летательных аппаратов на сумму 5,4 миллиарда долларов. Клиентами компании являются такие крупные игроки, как American Airlines, Virgin Atlantic, Avolon, Bristow Group и Iberojet. Теперь к ним присоединился и центральный аэропорт Англии.

Vertical и Heathrow начнут работать над инфраструктурой для eVTOL, вместе с тем, адаптируя нормативно-правовую базу. По данным Vertical, некоторые из авиакомпаний, работающих в Хитроу, заинтересованы в поддержке развития технологии eVTOL и донесении ее до общественности.

Основной моделью Vertical является VA-X4, способный перевозить четырех пассажиров из Хитроу в Лондон всего за 12 минут. Электрическая силовая установка летательного аппарата была разработана совместно с Rolls-Royce, а по характеристикам является одной из лучших среди себе подобных и сравнивается с возможностями военного самолета F-35B, который может взлетать и приземляться вертикально. При этом работает Vertical VA-X4 почти бесшумно, в отличие от реактивного истребителя. VA-X4 способен двигаться со скоростью в 320 километров в час, создавая в 100 раз меньше шума, чем обычный вертолет.

По материалам Телеканал 24
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