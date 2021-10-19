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МВФ — об энергетическом кризисе и прогнозе цен: чего ожидать на рынках энергоресурсов

МВФ — об энергетическом кризисе и прогнозе цен: чего ожидать на рынках энергоресурсов

Резкий рост цен на природный газ существенно изменил конъюнктуру мировых рынков энергоресурсов и сказывается на других секторах экономики — от заводов до предприятий коммунального хозяйства, пишет ua.news.

Об этом сообщают в МВФ. Восходящие цены на энергоресурсы могут не снизиться до следующего года, предупреждают аналитики фонда. Мировые рынки энергоресурсов лихорадит под влиянием беспрецедентного сочетания ряда факторов, что заставляет вспомнить энергетический кризис 1970-х годов, усложняя и без того неопределенные перспективы инфляции и мировой экономики.

В Европе и Азии спотовые цены на пригодный газ повысились более чем в четыре раза, достигнув рекордных уровней, а устойчивость и глобальный характер этих скачков цен — беспрецедентны, отмечают в МВФ.

Обычно подобные колебания цен сезонны и локальны. Например, в прошлом году наблюдался подобный скачок цен в Азии, но он не вызвал вторичных эффектов с соответствующим аналогичным повышением цен в Европе.

По материалам Finance.UA
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