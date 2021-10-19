Несмотря на громкий скандал: в сентябре «Укрэксимбанк» получил рекордную прибыль

Прибыль государственного Укрэксимбанка за сентябрь 2021 года составляет 533 миллиона гривен. Именно в этот период компания попала в громкий скандал.
Об этом свидетельствует информация на сайте банка.
Рекордная сумма, которую «Укрэксимбанк» получил в сентябре, стала крупнейшей за всю историю банка, начиная с 1992 года. Также существенно улучшилось соотношение чистого процентного и непроцентного дохода в структуре операционного дохода.
По информации «Укрэксимбанка», соотношение операционных расходов к доходам по итогам сентября составило 27%, а с начала 2021 года — 40%.
«Это означает, что операционные расходы банка (содержание персонала, административные расходы) на одну заработанную гривну составляют 27 и 40 копеек соответственно», — отметили в прессслужбе.
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Таким образом, чистая прибыль «Укрэксимбанка» за 9 месяцев 2021 года составила 2,18 миллиарда гривен, а за аналогичный период 2020 года банк получил 2,25 миллиарда гривен.
Обратите внимание! Чистая прибыль «ПриватБанка» с начала 2021 года составила 21,2 миллиарда гривен, а «Ощадбанка» — 849 миллионов гривен.
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