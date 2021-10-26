Корейский автомобильный гигант увеличил чистую прибыль в 12 раз

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, за девять месяцев 2021 года подскочила в 12,4 раза.

Как говорится в отчетности компании, в январе-сентябре Hyundai Motor получила 4,39 трлн корейских вон (около $3,76 млрд) чистой прибыли.

Операционная прибыль компании выросла в 4,5 раза до 5,15 трлн вон ($4,4 млрд). Выручка выросла на 15,8% – до 86,85 трлн вон ($74,1 млрд).

В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1,31 трлн вон ($1,1 млрд) против убытка годом ранее в 336,06 млрд вон ($288 млн).

За третий квартал компания продала 898,9 тыс. машин — на 9,9% меньше аналогичного периода прошлого года.