Корейский автомобильный гигант увеличил чистую прибыль в 12 раз

Чистая прибыль южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, приходящаяся на акционеров, за девять месяцев 2021 года подскочила в 12,4 раза.
Как говорится в отчетности компании, в январе-сентябре Hyundai Motor получила 4,39 трлн корейских вон (около $3,76 млрд) чистой прибыли.
Операционная прибыль компании выросла в 4,5 раза до 5,15 трлн вон ($4,4 млрд). Выручка выросла на 15,8% – до 86,85 трлн вон ($74,1 млрд).
В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1,31 трлн вон ($1,1 млрд) против убытка годом ранее в 336,06 млрд вон ($288 млн).
За третий квартал компания продала 898,9 тыс. машин — на 9,9% меньше аналогичного периода прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилейВчера, 05:28 - 5916 15
Любимый электромобиль украинцев назвали худшей инвестициейПозавчера, 23:38 - 11095 6
С октября действуют новые тарифы на электричествоПозавчера, 13:01 - 54480 5
В Украине введут декларирование крупных расходов — глава налоговойПозавчера, 15:17 - 3734 4
Украинские АЗС подняли цены на все виды топлива: сколько стоят бензин, дизель и автогазПозавчера, 19:15 - 3129 4
ЗАЗ наладит производство сверхдешевых автомобилейВчера, 05:28 - 5916 15
Адвокат объяснил новые правила «ПриватБанка» и озвучил неожиданный прогнозВчера, 07:39 - 4195 2
Владельцы «еврономеров» возвращают автомобили в ЕвропуВчера, 18:30 - 2413 3
Как проверить, фальшивы ли доллары (инфографика)Вчера, 14:00 - 2395
Самая маленькая пенсия в Украине, и когда ее повысятВчера, 08:00 - 1992 3
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы ценыПозавчера, 10:40 - 749
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 475
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 785
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4040 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1196 1