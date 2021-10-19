Правительство утвердило новый состав правления «Укрзализныци»

Кабинет министров утвердил новый состав правления «Укрзализныци» («УЗ»). Председателем правления железнодорожного монополиста назначили Александра Камышина, который с 11 августа этого года исполнял обязанности главы компании.

Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».

В состав правления «УЗ» вошли Евгений Лященко, Григорий Бойко, Орест Логунов, Александр Перцовский и Роман Черницкий.

Отмечается, что этот состав временный. Он будет действовать до принятия общим собранием акционеров общества решения о формировании правления.

Также правительство прекратило полномочия членов правления Франтишека Буреша и Ивана Юрика, а также освободило от исполнения обязанностей Ивана Синякова.

Напомним, в марте Кабмин уволил Владимира Жмака с должности главы правления «Укрзализныци». Исполнение обязанностей возложили на Ивана Юрика. Он уволился с должности 9 августа. Исполнение обязанностей председателя правления с 11 августа начал Александр Камышин.