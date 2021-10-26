Юрист-парашютист и агент очередей: какие редкие вакансии предлагают украинцам

Недавно в Уанете многих повеселила вакансия менеджера мемов, в которой предложение по зарплате зависело от чувства юмора кандидата. Специалисты сервисов по поиску работы отмечают, что необычные вакансии встречаются нередко.

Например, сотрудникам компании Jooble особенно запомнился поиск работодателем «юриста-парашютиста в райских условиях», который свободно говорит на нескольких языках.

Иногда попадаются стандартные вакансии, но с забавными описаниями. Так, в одной из вакансий грузчика от соискателя требовали «если не быть трезвым во время работы, то хотя бы таким казаться», а однажды текст предложения для линейных специалистов и вовсе был составлен в форме стиха.

В то же время совсем странные вакансии к публикациям не допускаются. «Как правило, вакансии с неадекватными требованиями блокирует наша служба модерации контента. Это специальная команда специалистов Jooble, которые следят за содержанием вакансий, опубликованных на сайте», — рассказали в компании.

А вот в Robota.ua на нетипичных вакансиях даже делают акцент — с весны этого года там начали выпускать целые подборки таких предложений. «Ежемесячно находим что-то интересное и нестандартное: порой по названию даже предположить невозможно, чем должен заниматься этот специалист», — поделились представители платформы.

Например, в августе на сайте искали сэндвич-мейкера бутафора и даже агента отдела мониторинга очередей, а в сентябре — электролога, ассистента дизайнера съедобных картинок и оператора дрона.

«Из последнего, что запомнилось: зоокипер (специалист по уходу за рептилиями) и зооняня (присмотр за животными в дрессировочном центре), кутеровщик (изготовитель фарша), постижер (изготовитель париков), аквариумист, пастух, берейтор (коновод), beekeeper (пасечник) и даже сторисмейкер», — поделились в Robota.ua.

Уже в октябре на портале искали бирковщика ювелирных изделий среди жителей Рубежного — зарплату не назвали, но зато и опыта работы не потребовали. Впрочем, в ожиданиях назвали усидчивость, хорошее зрение и внимание к деталям. График работы стандартный: пять дней в неделю, с 8:00 до 17:00.

В этом месяце в Новых Белярах под Одессой потребовался сигналист на зернозагрузочный терминал на зарплату в 10−13 тысяч грн. Хотя по названию вакансии кажется, что кандидату потребуются лишь навыки жать на кнопку, на деле компания ищет человека, который будет осуществлять команды по рации при загрузке трюма машиниста судопогрузочной машины, а также заниматься уборкой.

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