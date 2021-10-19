Межбанк: курс доллара взлетел

События этого понедельника на валютном рынке растормошили всех клиентов и банки после субботней вялой торговли. За день доллар на межбанке подорожал сразу на 18 копеек — с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен.
Причем дорожать валюта начала с самого утра. Уже к 11 часам спрос превышал предложение и котировки доллара выросли до 26,275/26,295 гривен, а к обеду резко поднялись до 26,355/26,375.
Основных причин для роста котировок было несколько:
В итоге, после обеда страсти накалились и Нацбанк впервые с начала сентября вышел с продажей доллара на межбанке. Продавал по 26,43 гривны и достаточно быстро распродал порядка $ 50 млн, но это лишь частично сдержало ценники оставшихся продавцов пока он находился на рынке. К 15 часам доллар котировался по 26,385/26,405 гривен и курс постепенно рос.
Нацбанк вышел во второй раз с продажей уже по 26,44 гривны и пока он находился на рынке, страсти несколько улеглись. К 16 часам курс остановился на отметке 26,415/26,435 гривен. Но затем уже на единичных сделках спекулянты внести свою лепту в «разгон» котировок, и завершилась сессия на отметке 26,43/26,45 гривен за доллар.
Главные события 25 октября на валютном рынке:
1). Курс доллара за день вырос сразу на 18 копеек с утренних 26,25/26,27 до 26,43/26,45 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк на рынок в понедельник выходил дважды с продажей доллара. В первый раз продал $ 50 млн по 26,43 гривны, во второй — продавал до окончания активной фазы торгов валюту уже по 26,44 гривны.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2779 гривен, а официальный курс на 26 октября 2021 года установлен на уровне 26,3509 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,40 / 26,42
евро — 30,62/ 30,165
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1613 / 1,1615
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