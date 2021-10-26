Средний размер пенсии и размер пенсионных выплат за 9 месяцев 2021 (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, сколько назначено новых пенсий в 2021 году.
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, за 9 месяцев 2021 года назначено 278 тыс. новых пенсий. Общее количество пенсионеров 10,9 млн человек.
Средний размер пенсии составляет 3915 грн.
Напомним, что по статистике Пенсионного фонда, в Украине около 2,7 млн человек продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию. Что же касается перерасчета пенсий работающим пенсионерам, то такое право имеют те, у кого:
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