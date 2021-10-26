Ford получила $884 млн на строительство «мегакампуса» электромобилей

Законодатели американского штата Теннесси одобрили стимулирующий пакет на сумму $884 млн для строительства «мегакампуса» близ города Мемфис, где Ford собирается производить электромобили и аккумуляторы к ним.

Деньги поступят из текущего бюджетного профицита Теннеси, который составил $2,1 млрд — размер пакета станет крупнейшей инвестицией в истории штата. Программа запущена в то время, когда многие крупные автопроизводители строят в США новые предприятия, ориентированные на выпуск электромобилей, аккумуляторов и других запчастей, необходимых для экологически чистого транспорта.

Сама Ford ранее заявила, что потратит $5 млрд на совместный с производителем аккумуляторов SK Innovation проект, получивший название Blue Oval City. Одновременно запущен проект по строительству завода аккумуляторов в штате Кентукки.

Из указанной суммы $500 млн будут выплачены в форме гранта. Остальные распределятся по различным статьям: $200 млн на строительство дорог, $138,2 млн на прочие инфраструктурные работы и снос, $40 млн на строительство нового корпуса Колледжа прикладных технологий Теннесси рядом с автокомплексом и ещё $5 млн на юридические услуги.

Кроме того, $745 100 пойдут на создание нового органа власти, который будет состоять из 11 членов, включая губернатора, вице-губернатора и спикера палаты представителей штата. Орган будет курировать земельные вопросы и вопросы использования природных ресурсов.

Согласно проекту, кампус займёт более 23 км² — это самый крупный комплекс, который когда-либо строила компания Ford. На самом объекте будет создано 6000 рабочих мест, однако с учётом «прямых, косвенных и сопутствующих» должностей, как подсчитали в офисе губернатора, будет создано 27000 рабочих мест. На одних только налоговых поступлениях проект принесёт штату $22,4 млн в год, общая же годовая доходность для региона достигнет $1 млрд.

Перед тем, как остановиться на Теннесси, Ford рассматривала ещё несколько участков по стране. Окончательный выбор был обусловлен низкой стоимостью электроэнергии в штате и наличием неосвоенных земель без сопутствующих экологических проблем.