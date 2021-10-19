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Быстрый онлайн кредит на карту без отказа – как получить деньги в МФО Кэшбери?

Быстрый онлайн кредит на карту без отказа – как получить деньги в МФО Кэшбери?

Быстрые потребительские онлайн-кредиты являются одним из наиболее востребованных продуктов на финансовом рынке Украины. Они помогают свести концы с концами в трудной ситуации, решить небольшие проблемы или совершить важную покупку. Одним из лидеров украинского рынка срочного кредитования является микрофинансовая организация Cashberry. Как взять кредит на карту без отказа в Кэшбери и почему это выгодно?

Что такое микрокредит в МФО?

Микрофинансовая организация Кэшбери – самый простой и надежный способ гарантированно получить онлайн займ на карту срочно без отказа. Размер займа составляет от пяти тысяч для новых и до пятнадцати тысяч для существующих клиентов. Срок возврата может составлять тридцать дней, но в самой критической ситуации его можно продлить любое количество раз без звонков и лишних формальностей, оплачивая только процентные платежи.

Другими преимуществами микрозаймов от МФО Кэшбери являются:

  • быстрое кредитование – подать заявку и получить кеш на карточку можно всего за 5-15 минут;
  • взять кредит на карту без отказа можно с минимальными формальностями – заемщику потребуется только ИНН и паспорт;
  • экспресс займы предоставляются клиентам от восемнадцати до шестидесяти пяти лет без залога, поручителей, справок или других документов, подтверждающих официальное трудоустройство;
  • получить микрозайм без отказа можно даже при наличии просрочек в банках – кредитная история проверяется, но большого значения для микрофинансовой организации не имеет.

Кроме того, микрофинансовая организация Сashberry предоставляет супер возможность новым клиентам получить онлайн кредиты на карту всем без процентов – первый микрозайм всего под 0,01%.

Как получить займ на карту без отказа – пошаговая инструкция для заемщиков

Оформить займ на карту без отказов и поручителей в микрофинансовой организации Кешбери можно всего за пять простых шагов:

1. зайти на главную страницу сайта компании, выставить в кредитном калькуляторе размер, срок погашения займа и нажать кнопку “Получить Кеш!”. При этом справа в калькуляторе пользователь сразу увидит размер процентных платежей, которые ему необходимо будет заплатить;
2. зарегистрировать личный профиль, используя номер сотового телефона, электронную почту и уникальный пароль в качестве идентификаторов;
3. заполнить простую онлайн-анкету. В анкете необходимо указать персональные данные, реквизиты паспорта, банковской карточки, индивидуальный налоговый номер. Чем более полно будет заполнена анкета, тем больше вероятность на успешное одобрение заявки;
4. верифицировать указанную в профиле карточку – эта процедура проводится для того, чтобы исключить вмешательство третьих лиц;
5. дождаться одобрения микрозайма, подписать договор и получить деньги на карту срочно без отказа.

Весь процесс оформления не займет много времени, а при следующих обращениях заново заполнять анкету и верифицировать карточку не потребуется. Особое внимание необходимо обратить на информацию в анкете – любая ошибка или неточность может сразу повлиять на решение о выделении денег. При необходимости клиент микрофинансовой организации Кэшбери может обратиться в круглосуточную службу поддержки компании по телефонам «горячей» линии или воспользоваться чат-ботом.

Что необходимо знать новым клиентам МФО Кэшбери?

Прежде всего, необходимо помнить о том, что использовать документы или карту других людей при оформлении микрозайма категорически запрещается. Если у клиента нет денег вовремя погасить свою задолженность – необходимо сразу активировать услугу продления. А вот просрочка в МФО грозит серьезным штрафом, пеней и передачей информации в УБКИ.

По материалам CashBerry
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