Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии

Цены на нефть выросли до уровня 2014 года после заявлений Саудовской Аравии по «осторожности» ОПЕК + в рыночной политике.
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр энергетики Саудовской Аравии Принц Салман ибн Абдул-Азиз заявил, что ОПЕК + следует придерживаться осторожного подхода в вопросе мирового предложения нефти.
Он заявил, что из-за дальнейшего распространения COVID-19 остается активным риск мировому спросу на нефть. Саудовская Аравия является основательницей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Нефть марки Brent 25 октября торговалась на уровне 86,3 доллара за баррель (+0,92%) за декабрьским контрактом. Нефть West Texas Intermediate (WTI) достигла 84,72 (+1,15%) долл. за баррель.
В кризисный год из-за стремительного падения спроса на нефть страны ОПЕК + договорились о рекордных сокращение добычи. В конце 2020 года оно составляло 7,7 млн барреля/сутки, что составляет 8% мирового предложения.
Впоследствии ограничения начали постепенно сворачивать, и сейчас предложение увеличивают на 400 млн б/с в месяц. План просматривают ежемесячно. 4 ноября ОПЕК+ определится с программой в декабре.
В условиях восстановления мировой экономики на рынке наблюдается высокий спрос на нефть, что поднимает на нее цены. В то же время сторона бизнеса ожидает от организации увеличения добычи.
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