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Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии

Нефть снова на семилетних максимумах после заявлений Саудовской Аравии

Цены на нефть выросли до уровня 2014 года после заявлений Саудовской Аравии по «осторожности» ОПЕК + в рыночной политике.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии Принц Салман ибн Абдул-Азиз заявил, что ОПЕК + следует придерживаться осторожного подхода в вопросе мирового предложения нефти.

Он заявил, что из-за дальнейшего распространения COVID-19 остается активным риск мировому спросу на нефть. Саудовская Аравия является основательницей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Нефть марки Brent 25 октября торговалась на уровне 86,3 доллара за баррель (+0,92%) за декабрьским контрактом. Нефть West Texas Intermediate (WTI) достигла 84,72 (+1,15%) долл. за баррель.

В кризисный год из-за стремительного падения спроса на нефть страны ОПЕК + договорились о рекордных сокращение добычи. В конце 2020 года оно составляло 7,7 млн барреля/сутки, что составляет 8% мирового предложения.

Впоследствии ограничения начали постепенно сворачивать, и сейчас предложение увеличивают на 400 млн б/с в месяц. План просматривают ежемесячно. 4 ноября ОПЕК+ определится с программой в декабре.

В условиях восстановления мировой экономики на рынке наблюдается высокий спрос на нефть, что поднимает на нее цены. В то же время сторона бизнеса ожидает от организации увеличения добычи.

По материалам Економічна Правда
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