В Украине начинают действовать новые правила дорожного движения

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила ПДД. Об этом свидетельствует постановление правительства.
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Что изменится:
Инфографика: Укравтопром
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