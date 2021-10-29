В Украине начинают действовать новые правила дорожного движения

С 1 ноября в Украине вступают в силу новые правила ПДД. Об этом свидетельствует постановление правительства.

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Что изменится:

ограничение скорости за пределами населенных пунктов теперь будет регулироваться шириной разметки. Отныне запрещено двигаться со скоростью 110 км/час, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2), разметки различаются между собой шириной – до 15 см и 20 см соответственно.

изменения коснутся и велосипедистов. Вводится новое определение велосипедной дорожки и впервые вносятся понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог). Также будут действовать детальные правила относительно того, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности;

новые правила также распространятся и на дорожные знаки, правила остановки и стоянки. Так, заменили часть дорожных знаков и описаний к ним. В частности, вместо знака «Фото-, видеофиксация нарушений ПДД» появится знак «Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД», а знак «Слепые пешеходы» в новой редакции правил дорожного движения обозначен как «Пешеходы с нарушениями зрения». Кроме того, появился целый ряд новых дорожных знаков и табличек;

изменится понятие государственных дорог. Так, вместо трех общепринятых типов: международные, национальные и региональные, будет действовать и четвертый – территориальной;

появилась новая разметка “диагональный пешеходный переход”. Такие переходы будут обустраиваться на регулируемых перекрестках, где разрешен переход по диагонали. К привычной вертикальной черно-белой разметке добавятся две новые, более яркие и лучше видимые при недостаточном освещении — желто-красная и красно-белая. Также появится разметка для обозначения приближения к кольцевой развязке и для выделенных мест парковки вдоль дорог.



Инфографика: Укравтопром

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины на заседании 6 октября внес изменения в учебные программы для водителей;

в сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дія или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера.

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