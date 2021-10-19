Как будут работать банки и почтовые отделения в «красной» зоне карантина

Согласно постановлению Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает ограничения для разных карантинных зон, в случае попадания региона или населенного пункта в «красную» зону карантина отделения банков и почтовые отделения могут продолжать работу.
Для них (также как, например, для продовольственных магазинов, СТО и АЗС без зон питания) ограничения на работу не вводятся.
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Кроме того, на банки и почтовые отделения не распространяются и требования работать только с вакцинированными или теми, кто получил отрицательные результаты ПЦР-тестов, сотрудниками и клиентами.
Эту информацию подтвердили как в государственных Ощадбанке и ПриватБанке, так и операторы почтовых услуг Укрпочта и Новая почта.
Таким образом, в случае перехода в «красную» зону карантина клиенты смогут беспрепятственно пользоваться услугами отделений банков и почтовых операторов.
При этом к ним будут предъявлять только стандартные требования — находиться в помещениях в масках, которые полностью закрывают органы дыхания, и соблюдать социальную дистанцию.
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