Госстат: эффективность аграрного экспорта в июле-августе 2021 г. достигла 23,8%

По мнению УкрАгроКонсалт, эффективность аграрного экспорта (пшеница, ячмень+рапс и продукты его переработки) июль-август 2021 г. против июля-августа 2020 г. продемонстрировала рост на 23,6 п.п. Это является результатом роста валютной выручки в июле-августе 2021 г. на 23,8%.

Аграрный экспорт июль-август 2021 г. против июля-августа 2020 г. (пшеница, ячмень+рапс и продукты его переработки) продемонстрировал рост физических объемов.

Однако следует отметить снижение объемов экспорта рапса и пшеницы в июле-августе 2021 г. по сравнению с июлем-августом 2020 г.

Общий объем экспорта указанных товаров (пшеница, ячмень+рапс и продукты его переработки) в июле-августе 2021 г. вырос по отношению к июлю-августу 2020 г. на 23,1 тыс. тонн (+0,2%), при этом валютная выручка выросла на 420,5 млн долл. (+23,8%).

Позитивным является рост валютной выручки на 32,3 млн долл. (+99,7%) от экспорта рапсового масла как продукта с добавленной стоимостью за счет роста средней цены на 459 долл./т по сравнению с июлем-августом 2020 г. и физического экспорта на 11,0 тыс. тонн (+27,6%).

Также позитивным моментом в июле-августе 2021 г. стал рост валютной выручки на 7,1 млн долл. (+78,8%) по сравнению с июлем-августом 2020 г. от экспорта рапсового шрота как продукта с добавленной стоимостью и физического экспорта на 17,5 тыс. тонн (+37,6%).