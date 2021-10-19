Межбанк: уникальный случай на валютном рынке

В рабочую в Украине, но выходную в ЕС и США субботу на валютном межбанке сложилась уникальная ситуация. Сразу несколько факторов наложились друг на друга и в итоге вообще не был установлен справочный курс Нацбанка на 12 часов, а также фактически остался неизменным официальный курс доллара. И 23 октября, и 25-го числа он останется на уровне 26,2918 гривен.
На такую уникальную ситуацию повлияли два основных фактора:
В итоге, сегодня банковские дилеры в основном занимались не совершением сделок, а расчисткой своих «долгов» по текущим вопросам с сопредельными подразделениями. Не сильно напряглись сегодня и работники бэк-офисов финучреждений, так как перечислять на другие банки или зачислять клиентам что-либо им было особо нечего.
Главные события 23 октября на валютном рынке:
1). Курс доллара за день практически не изменился и остался на уровне 26,27/26,30 гривен.
2). Нацбанк на рынок сегодня не выходил.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня вообще не установили, а официальный курс на 25 октября 2021 года сохранился на том же уровне 26,2918 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,27 / 26,30
евро — 30,60/ 30,62
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1642 / 1,1644
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице6 ч. назад - 3817 17
Украина предложила РФ 50% скидку на дополнительный транзит газа в Европу5 ч. назад - 533 6
Имеет ли право банк к зарплатной карте навязывать еще и кредитнуюВчера, 17:04 - 1893 6
В Великобритании будут добывать золото из электроники12 ч. назад - 443 5
В Киеве повысили тарифы на тепло и горячую воду: сколько придется платить10 ч. назад - 1727 4
Сколько будут давать за доллар в ноябре: прогнозы украинских банкиров9 ч. назад - 14233
Украинские заробитчане будут получать в Германии до 100 тыс. грн в месяц: кто востребован10 ч. назад - 4828 1
Стоянка возле дома обойдется до 11 тыс. грн: как изменится ситуация с парковкой в столице6 ч. назад - 3817 17
На одном из европейских авторынков подержанные машины стали стоить дороже новыхВчера, 22:35 - 2857
Проверяйте, что вы подписываете: НКРЭКУ о поверке счетчиков6 ч. назад - 2355 3
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 402
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3539 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1021 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2739 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2152 1