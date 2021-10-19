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Межбанк: уникальный случай на валютном рынке

Межбанк: уникальный случай на валютном рынке

В рабочую в Украине, но выходную в ЕС и США субботу на валютном межбанке сложилась уникальная ситуация. Сразу несколько факторов наложились друг на друга и в итоге вообще не был установлен справочный курс Нацбанка на 12 часов, а также фактически остался неизменным официальный курс доллара. И 23 октября, и 25-го числа он останется на уровне 26,2918 гривен.

На такую уникальную ситуацию повлияли два основных фактора:

  • чрезвычайно низкая активность клиентов на валютном межбанке из-за нежелания бизнеса и банков работать по доллару, евро и рублю на условиях поставки валюты ТОМ. Сделок было очень мало и они по разным причинам были на очень небольшие суммы;
  • технический сбой в системе Bloomberg, который достаточно длительное время не позволял банкам проводить свои сделки и выставлять заявки на покупку/продажу валюты.

В итоге, сегодня банковские дилеры в основном занимались не совершением сделок, а расчисткой своих «долгов» по текущим вопросам с сопредельными подразделениями. Не сильно напряглись сегодня и работники бэк-офисов финучреждений, так как перечислять на другие банки или зачислять клиентам что-либо им было особо нечего.

Главные события 23 октября на валютном рынке:

1). Курс доллара за день практически не изменился и остался на уровне 26,27/26,30 гривен.

2). Нацбанк на рынок сегодня не выходил.

3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня вообще не установили, а официальный курс на 25 октября 2021 года сохранился на том же уровне 26,2918 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,27 / 26,30
евро — 30,60/ 30,62

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1642 / 1,1644

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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