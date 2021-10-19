Украина готова прокачивать дополнительно 55 миллиардов кубов газа в ЕС - Данилов

Украина готова прокачивать дополнительно 55 миллиардов кубов газа в ЕС свыше тех 40 миллиардов кубов, которые должен качать «Газпром» в соответствии с транзитным контрактом. Также Украина поможет Молдове определенным объемом газа.

Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На что я хотел обратить внимание — на ситуацию, которая есть сегодня по поставкам газа в Европу. Вы знаете, что в Европе бушует кризис, созданный соответствующими процессами. Мы сегодня заслушали представителей нашего Оператора ГТС, Нафтогаза. И мы протокольным решением СНБО приняли следующее: Кабмином вместе с „Нафтогазом Украины“, Оператором ГТС определить специальные условия относительно транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не менее чем 55 млрд кубов в год», — сказал Данилов.

Он пояснил, что Украина на сегодня имеет контракт с РФ на 40 млрд кубов.

«Мы можем дополнительно к этому контракту без проблем предложить нашим европейским друзьям дополнительные объемы 55 млрд кубов газа», — добавил секретарь СНБО.

Данилов также рассказал, что премьер Денис Шмыгаль получил в пятницу письмо от премьера Молдовы Наталии Гаврилицы «с просьбой помощи Молдове определенным объемом газа во избежание сложной ситуации, которая сложилась в Молдове с учетом шантажа, который делает «Газпром».

«Мы приняли решение до Кабмина, что они этот вопрос рассмотрят, и мы понимаем, что такую помощь Молдове мы в ближайшее время сможем оказать», — резюмировал Данилов.

На вопрос журналистов, как именно планируют помочь Молдове в решении проблемы с газом и какие шаги должны быть, секретарь СНБО ответил:

«Молдова просит определенный объем газа на такой сложный период. Мы считаем, что можем позволить себе все это сделать. Этот газ будет поставляться не за деньги, этот газ будет передан на определенный период для того, чтобы Молдова потом этот газ нам вернула».

«У нас есть определенные собственные заинтересованности в том, чтобы в Молдове был газ. Потому что мы объединены в единую систему, у нас есть определенная территория, которая питается с территории Молдовы, поэтому мы должны помочь нашим друзьям, нашим соседям», — добавил он.