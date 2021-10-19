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Потребительские настроения украинцев снова ухудшились

Потребительские настроения украинцев снова ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в сентябре 2021 года составил 69,1, что на 4,5 п. ниже показателя августа. Падение индикатора вызвано снижением почти всех индексов.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования Info Sapiens.

Индекс текущего положения упал и составляет 69,4, что на 0,8 п. ниже показателя августа. Индекс текущего личного материального положения составил 59,5, что на 4,7 п. ниже от уровня этого индекса в августе; индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,5 п. и установился на отметке 79,3.

Индекс экономических ожиданий в сентябре составляет 68,9, что на 7 п. ниже уровня этого индекса в августе.

В сентябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,2 п. и составляет 137,2. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 0,5 п. и составляет 190,3. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 139,8.

«Индекс потребительских настроений снизился в сентябре по сравнению с августом 2021 года; его значение на уровне сентября 2020 года. Снижение произошло главным образом из-за ухудшения компонента экономических ожиданий на фоне новостей о новой волне COVID-19», — комментируют аналитики Info Sapiens.


Инфографика: Info Sapiens

По материалам РБК-Украина
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