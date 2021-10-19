Крупнейший автозавод в мире сократил производство до уровня 1958 года

На крупнейшем автомобильном предприятии в мире, заводе Volkswagen в Вольфсбурге, резко сократилось производство. За девять месяцев 2021 года здесь выпущено всего 300 тысяч автомобилей. Это самый низкий показатель с 1958 года.
Об этом сообщает Reuters.
В среднем завод Volkswagen в Вольфсбурге ежегодно производит 780 тысяч автомобилей в год. Проблемы с цепочкой поставок, в частности, отсутствие микрочипов, ограничивают возможности завода, который сегодня производит Golf и Tiguan. В 2020 году пандемия и связанная с ней нехватка чипов привели к тому, что предприятию удалось выпустить всего 500 тысяч автомобилей.
Volkswagen ранее заявлял, что ожидает сокращения производства в размере нескольких сотен тысяч машин из-за нехватки полупроводников. А в масштабах всей мировой индустрии нехватка чипов приведет к тому, что в этом году будет построено на 7,7 миллиона автомобилей меньше, что обойдется отрасли примерно в 210 миллиардов долларов.
Дефицит комплектующих приводит к завышению цен на автомобили. Сочетание возросших цен и больших очередей на машины заставляет многих покупателей откладывать свои планы по покупке нового автомобиля до тех пор, пока предложение не вернется к нормальному уровню.
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