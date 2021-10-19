General Motors представил новый внедорожник

GMC, подразделение американского автопроизводителя General Motors, презентовало новый внедорожник 2022 GMC Sierra 1500.
Об этом сообщает Car and Driver.
Продажи автомобиля начнутся уже в начале следующего года, а стоимость одного экземпляра составит от около 32 тысяч до более 80 тысяч долларов США.
Фото: Car and Driver
Внедорожник будет доступен с 5,3-литровым двигателем и мощностью 355 лошадиных сил или 6,2-литровым двигателем с мощностью 420 л. с.
Фото: Car and Driver
Внутри установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Более того, в 2022 GMC Sierra 1500 также встроена 31,2-сантиметровая панель управления и 34-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой.
Фото: Car and Driver
Отмечается, что внедорожник может тянуть прицеп массой почти 6 тысяч килограммов, что почти на 2 тысячи больше предыдущих версий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерноВчера, 06:17 - 3978 10
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 2888 4
Fiat представил компактный кроссовер Pulse за 14 тысяч долларовПозавчера, 02:00 - 3875 2
Сколько будут давать за доллар в ноябре: прогнозы украинских банкировПозавчера, 10:10 - 96268 2
С Подольского мостового перехода будет еще один съезд на ТроещинуВчера, 05:01 - 646 1
Рекордный урожай не спасет: Украина в этом году будет вынуждена импортировать зерноВчера, 06:17 - 3978 10
Инспекторам запретили останавливать автомобили «для профилактики»Вчера, 18:39 - 2888 4
Когда можно расторгнуть договор дарения: все основанияВчера, 08:33 - 2493
Как изменились цены на аренду квартир в УкраинеВчера, 09:33 - 1386
Сколько стоит купить землю в Киеве (цены по районам)Вчера, 08:15 - 1258
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 461
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3622 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1052 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2796 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2212 1