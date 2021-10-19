0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

General Motors представил новый внедорожник

General Motors представил новый внедорожник

GMC, подразделение американского автопроизводителя General Motors, презентовало новый внедорожник 2022 GMC Sierra 1500.

Об этом сообщает Car and Driver.

Продажи автомобиля начнутся уже в начале следующего года, а стоимость одного экземпляра составит от около 32 тысяч до более 80 тысяч долларов США.


Фото: Car and Driver

Внедорожник будет доступен с 5,3-литровым двигателем и мощностью 355 лошадиных сил или 6,2-литровым двигателем с мощностью 420 л. с.


Фото: Car and Driver

Внутри установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Более того, в 2022 GMC Sierra 1500 также встроена 31,2-сантиметровая панель управления и 34-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой.


Фото: Car and Driver

Отмечается, что внедорожник может тянуть прицеп массой почти 6 тысяч килограммов, что почти на 2 тысячи больше предыдущих версий.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.