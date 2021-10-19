General Motors представил новый внедорожник

GMC, подразделение американского автопроизводителя General Motors, презентовало новый внедорожник 2022 GMC Sierra 1500.

Об этом сообщает Car and Driver.

Продажи автомобиля начнутся уже в начале следующего года, а стоимость одного экземпляра составит от около 32 тысяч до более 80 тысяч долларов США.



Фото: Car and Driver

Внедорожник будет доступен с 5,3-литровым двигателем и мощностью 355 лошадиных сил или 6,2-литровым двигателем с мощностью 420 л. с.



Фото: Car and Driver

Внутри установлена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Более того, в 2022 GMC Sierra 1500 также встроена 31,2-сантиметровая панель управления и 34-сантиметровый сенсорный дисплей с информационно-развлекательной системой.



Фото: Car and Driver

Отмечается, что внедорожник может тянуть прицеп массой почти 6 тысяч килограммов, что почти на 2 тысячи больше предыдущих версий.