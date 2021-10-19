Особенности назначения декретных по е-больничным – объяснение Фонда соцстраха

Действительные электронные больничные по беременности и родам начали создавать с 1 октября. Некоторые работодатели уже назначили по таким больничным помощь от Фонда социального страхования Украины, однако в отдельных случаях у страхователей возникли сложности при начислении декретных выплат.
Finance.ua узнал, какие особенности назначения пособия от ФССУ по е-больничным по беременности и родам.
Когда е-больничный по беременности и родам можно брать к оплате:
Что делать, если е-больничный не изменил статус на «готовый к оплате»:
Как оплачивать е-больничный по болезни, если работница находится в декретном отпуске:
В какой срок нужно начислить пособие по беременности и родам:
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