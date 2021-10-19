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Особенности назначения декретных по е-больничным – объяснение Фонда соцстраха

Особенности назначения декретных по е-больничным – объяснение Фонда соцстраха

Действительные электронные больничные по беременности и родам начали создавать с 1 октября. Некоторые работодатели уже назначили по таким больничным помощь от Фонда социального страхования Украины, однако в отдельных случаях у страхователей возникли сложности при начислении декретных выплат.

Finance.ua узнал, какие особенности назначения пособия от ФССУ по е-больничным по беременности и родам.

Когда е-больничный по беременности и родам можно брать к оплате:

  • е-больничные считают выданными и становятся готовыми к оплате через семь календарных дней после даты своего закрытия;
  • однако е-больничные по беременности и родам – исключение. Они становятся готовыми к оплате через семь дней после даты открытия. Поэтому созданный 19.10.2021 электронный листок нетрудоспособности по беременности и родам можно брать в работу и подавать в Фонд на оплату с 27 октября.

Что делать, если е-больничный не изменил статус на «готовый к оплате»:

  • электронный больничный имеет статус «закрытый» со дня своего создания и меняет его на «готовый к оплате» в день выдачи, то есть через семь дней после даты открытия для больничных по беременности и родам;
  • однако сегодня е-больничные по беременности и родам часто не меняют свой статус, несмотря на исчерпание сроков. В таком случае нужно ориентироваться на даты – если после даты создания прошло семь дней, с е-больничным можно начинать работать и назначать по ним помощь, даже если его статус остался «закрытым».

Как оплачивать е-больничный по болезни, если работница находится в декретном отпуске:

  • если периоды нетрудоспособности в разных е-больничных одного лица пересекаются, они сократятся автоматически в соответствии с правилами сокращения. Больничный по беременности и родам имеет наивысший приоритет и сократит любой другой листок нетрудоспособности, созданный в рамках декретного отпуска.

В какой срок нужно начислить пособие по беременности и родам:

  • процедура назначения пособий от Фонда социального страхования Украины не изменилась и тождественна для бумажных и е-больничных;
  • провести заседания комиссии по социальному страхованию предприятия и назначить пособие необходимо в течение 10 календарных дней со дня выдачи больничного (е-больничный по беременности и родам считается выданным через семь дней после даты открытия);
  • после назначения пособия работодатель имеет 5 рабочих дней, чтобы сформировать и подать в ФССУ заявление-расчет. Именно от даты подачи заявления-расчета зависит дата финансирования.
По материалам Finance.UA
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