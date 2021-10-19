На одном из европейских авторынков подержанные машины стали стоить дороже новых

В Великобритании подержанные автомобили стали стоить дороже новых.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по данным Auto Trader Group, за прошедшую неделю британцы потратили на покупку подержанных машин на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная причина — нехватка чипов.

Среди причин роста цен на подержанные авто называют высокий спрос, а также рекордно низкое количество доступных для покупки машин в дилерских центрах. Дефицит настолько велик, что даже годичные автомобили с пробегом стали стоить примерно на 17% дороже, чем такие же новые машины (которых тоже нет в наличии из-за нехватки чипов).

«Мы не ожидаем замедления роста цен в ближайшее время», — сообщил руководитель отдела аналитики компании Auto Trader Group Ричард Уокер.

Как известно, сложную обстановку обусловил непрерывный «полупроводниковый» кризис, которому, по словам аналитиков, способствуют очередные прекращения производства чипов из-за новых вспышек заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточной Азии.