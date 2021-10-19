Tesla переведет на использование LFP-батарей все базовые версии электромобилей

В Китае компания Tesla уже давно оснащает базовые модели выпускаемых локально электромобилей тяговыми батареями на базе литиевых аккумуляторов, использующих фосфат железа (LFP). Они дешевле и безопаснее содержащих никель, но вопрос экономии явно стоит на первом месте.
Теперь компания собирается распространить эту практику за пределы китайского рынка.
О данном решении стало известно в ходе квартального отчётного мероприятия Tesla, как отмечает CNBC. В прошлом месяце заказавших электромобили Model 3 американцев компания уже спрашивала о готовности получить машину с LFP-батареей вместо NCA-варианта.
У первого типа аккумуляторов есть и важные недостатки. Во-первых, они обеспечивают более низкую плотность хранения заряда, а потому оказываются тяжелее NCA-альтернативы при необходимости обеспечить сопоставимый запас хода. Во-вторых, они хуже переносят отрицательные температуры с точки зрения способности хранить заряд. К достоинствам LFP-батарей, помимо более высокой химической стабильности, предотвращающей произвольное возгорание, можно отнести и более высокий эксплуатационный ресурс.
Эксперты также отмечают, что LFP-батареи легче переносят заряд до полной ёмкости, тогда как для никелевых версий рекомендуется восполнять заряд лишь до 80 % номинальной величины, чтобы избежать преждевременной деградации. В производстве LFP-батареи не требуют достаточно дорогих кобальта и никеля, да и процесс их вторичной переработки несколько проще. Старшие комплектации электромобилей Tesla по-прежнему будут оснащаться более ёмкими батареями на базе ячеек с содержанием никеля, кобальта и лития.
Крупнейшими поставщиками аккумуляторных ячеек типа LFP остаются компании CATL и BYD, а 95 % производства сосредоточено в Китае. По всей видимости, аккумуляторы данного типа будут поставляться на американские и европейские предприятия Tesla из Китая. На определённом этапе станет целесообразной локализация их производства, ведь в противном случае транспортные издержки неизбежно съедят часть достигнутого экономического эффекта.
Как миграция на другой тип батарей скажется на стоимости реализуемых в США и Европе электромобилей Tesla, пока предугадать сложно, но самой компании такой переход точно будет выгоден.
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