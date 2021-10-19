В Audi подсчитали доходы своих покупателей: сколько зарабатывают владельцы новых авто

Статистика и анализ данных “портрета покупателя” помогает автопроизводителям лучше понимать потребности своих клиентов, чтобы создавать то, что им нужно. Это также помогает формировать цены, максимально привлекательные для покупателей и максимально выгодные для производителя.
По сути, Audi A3 – это просто немного более приятный Volkswagen Golf, который считается народным автомобилем народной марки. То есть, теоретически, не нужно быть очень богатым, чтобы позволить себе седан или хэтчбек от Audi. Впрочем, в Audi считают иначе.
В США и Канаде стартуют продажи новых Audi A3, S3 и RS3 2021 модельного года и представительство компании опубликовало портреты покупателей для трех версий своего компактного автомобиля. Профили включали пол, возраст и семейное положение, а также средний доход домохозяйства (HHI) для каждого транспортного средства.
Что показало исследование:
Например, средний показатель HHI в США в 2020 году составил 67 521 доллар. Это означает, что уровень дохода покупателя самого доступного Audi A3 должен быть примерно вдвое выше среднего, не говоря уже о RS3.
К слову, новый Audi A3 в США стоит от 33 900 долларов за модель с передним приводом и от 43 200 долларов за полноприводную версию Quattro.
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