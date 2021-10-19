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Инвесторы назвали преимущество криптовалюты над золотом

Инвесторы назвали преимущество криптовалюты над золотом

Американский миллиардер-инвестор Пол Тюдор Джонс заявил, что криптовалюта — это лучшее средство защиты от инфляции, чем золото.

«Криптовалюты явно выигрывают гонку против золота. Они могут быть очень хорошей страховкой от инфляции. Для меня они лучше золота», — отметил инвестор.

В то время, как золото потеряло 8% за последние 12 месяцев по сравнению с годовым приростом BTC в 437%.

По мнению американского миллиардера Марка Кьюбана, криптовалюты переняли многие качества золота. Сам же драгоценный металл «мертв» в качестве актива и средства сбережения.

Инвесторы видят в золоте способ защититься от инфляционных рисков, но драгоценный металл не оправдывает их надежд.

«Нет никаких гарантий, что в случае всплеска инфляции золото также принесет доход выше среднего», — объясняет стратег Morningstar Эми Арнотт.

Кстати, больше оперативных новостей о развитии рынка криптовалют читайте в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы всегда быть в курсе! 🤫

Напомним, 21 октября 2021 года стоимость BTC установила исторический рекорд, достигнув значения в 66 974,77 долларов.

Однако, есть мнение, что это далеко не предел, и уже к концу 2021 стоимость BTC может взлететь до 80 тысяч или даже до 100 тысяч долларов.

Эксперты отмечают, что основным драйвером такого резкого скачка курса стал запуск первого биржевого инвестфонда (ETF) на BTC ProShares Bitcoin Strategy ETF и ожидания ближайшего превращения крупнейшего в мире Bitcoin-фонда Grayscale Bitcoin Trust в ETF.

По материалам iTechua
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