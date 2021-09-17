YouTube будет тестировать функцию прямых покупок товаров из видео

Видеосервис YouTube проведет недельное шоппинг-мероприятие «YouTube Holiday Stream and Shop», чтобы протестировать функцию покупки прямо из видео в прямом эфире.
Об этом сообщает TJournal.
Новая функция позволит пользователям, нажав на значок корзины в левом нижнем углу экрана, посмотреть каталог товаров из видео и купить понравившиеся вещи. В июле 2021 года YouTube начал бета-тест проекта, а сейчас компания намерена опробовать функцию на более широкой аудитории.
На серии торговых мероприятий «YouTube Holiday Stream and Shop» представят продукты от таких продавцов, как Walmart, Samsung и Verizon. Пользователи смогут в прямом эфире задать вопрос о товарах блогерам и партнерам Google.
Неделя покупок начнется 15 ноября.
О том, что платформа Google позволит покупать товары напрямую из роликов на YouTube, Bloomberg сообщал год назад. Отмечалось, что новая функция будет работать совместно с инструментами аналитики. В случае успеха проекта YouTube сможет конкурировать с такими онлайн-ритейлерами, как Amazon и Alibaba.
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