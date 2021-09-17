По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (45,846 млн грн и 39,327 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (42 и 49), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,24−26,25 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 85,175 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7777 — 79 797
26,2600 — 27 000
26,2600 — 45 000
26,2600 — 28 000
26,2600 — 45 555
26,2500 — 44 444
26,2500 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
25,7777 — 79 797
26,2400 — 30 000
26,2500 — 20 000
26,2500 — 50 000
26,2500 — 33 333
26,2500 — 18 000
26,2600 — 120 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,2556 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3112 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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