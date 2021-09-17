По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (45,846 млн грн и 39,327 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (42 и 49), максимальный курс продажи доллара 27,77 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,24−26,25 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 85,175 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,7777 — 79 797

26,2600 — 27 000

26,2600 — 45 000

26,2600 — 28 000

26,2600 — 45 555

26,2500 — 44 444

26,2500 — 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

25,7777 — 79 797

26,2400 — 30 000

26,2500 — 20 000

26,2500 — 50 000

26,2500 — 33 333

26,2500 — 18 000

26,2600 — 120 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 26,2556 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 26,3112 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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