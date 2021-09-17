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Регулятор назвал нарушителей нормативов

Регулятор назвал нарушителей нормативов

Нормативы Национального банка Украины по состоянию на 1 октября 2021 года нарушали четыре банка. Проминвестбанк, Индустриалбанк и государственные Ощадбанк и ПриватБанк.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции, который не должен превышать 10%, нарушали Ощадбанк (135,7%), Проминвестбанк (106,93%), ПриватБанк (80,25%) и Индустриалбанк (19,56%).

В то же время нарушителями норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 25%) стали Проминвестбанк (88,3%) и Индустриалбанк (44,08%).

Проминвестбанк, который летом отнесли к категории проблемных, нарушал еще один норматив – риска общей короткой открытой валютной позиции (не более 10%) – с показателем 131,27%.

По материалам УБР
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