Регулятор назвал нарушителей нормативов

Нормативы Национального банка Украины по состоянию на 1 октября 2021 года нарушали четыре банка. Проминвестбанк, Индустриалбанк и государственные Ощадбанк и ПриватБанк.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции, который не должен превышать 10%, нарушали Ощадбанк (135,7%), Проминвестбанк (106,93%), ПриватБанк (80,25%) и Индустриалбанк (19,56%).
В то же время нарушителями норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 25%) стали Проминвестбанк (88,3%) и Индустриалбанк (44,08%).
Проминвестбанк, который летом отнесли к категории проблемных, нарушал еще один норматив – риска общей короткой открытой валютной позиции (не более 10%) – с показателем 131,27%.
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