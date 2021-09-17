Как вернуть самовольно захваченную соседом землю

Периодически между землевладельцами возникают споры из-за самовольного захвата земельных участков. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал у Минюста, как действовать в такой ситуации.

Земельный Кодекс Украины защищает собственников земли, поскольку самовольно занятые земельные участки подлежат возврату собственникам или землепользователям без возмещения затрат, понесенных за время незаконного пользования ими.

Однако, такой факт в суде должен основываться на неопровержимых доказательствах того, что земельный участок самовольно используется другим лицом.

Пример. Степан обратился в Рокитновское бюро правовой помощи (Ровенская обл.) и рассказал, что его земельный участок самовольно использует односельчанин. Но эта земля принадлежит Степану, что подтверждает государственный акт на право собственности на земельный участок.

Специалист бюро выяснил, что история с захватом участка тянется уже долго. По факту самовольного занятия земельного участка специалисты Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Ровенской области провели проверку соблюдения требований земельного законодательства и установили, что односельчанин самовольно занял часть земельного участка площадью 0,40 га.

Штрафы. Нарушитель был привлечен к административной ответственности по ст. 53-1 КУоАП – наложен штраф в размере 170 грн и рассчитан размер ущерба, причиненного Степану вследствие самовольного занятия земельного участка – 560,70 грн. Также односельчанину было выдано предписание на устранение выявленного нарушения.

Впрочем, это предписание не было выполнено. На неоднократные обращения Степана «захватчик» не реагировал и продолжал обрабатывать земельный участок для собственных нужд.

Юрист бюро правовой помощи подготовил исковое заявление об освобождении самовольно занятого земельного участка. В заявлении он просил обязать нарушителя освободить и привести в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, земельный участок площадью 0,40 га, принадлежащий Степану.

Рокитновский районный суд Ровенской области исковое заявление удовлетворил полностью, чем защитил право клиента системы БПП на беспрепятственное пользование собственным земельным участком.

Справка Finance.ua:

По результатам соцопроса «Готовность землевладельцев и землепользователей к внедрению земельной реформы», почти 60% опрошенных украинцев считают, что смогут защитить свои права как собственника земли или землепользователя, если они будут нарушены, при этом более половины респондентов нуждаются в информации о последних изменениях в земельном законодательстве.