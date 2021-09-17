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В Австрии ввели новые правила для работников: обязательная вакцинация, тест

В Австрии ввели новые правила для работников: обязательная вакцинация, тест

Правительство Австрии приняло решение о том, что с 1 ноября все работники в стране, которые на рабочем месте имеют непосредственный контакт с клиентами или коллегами, должны быть полностью вакцинированы, иметь отрицательный результат теста на коронавирус или справку о выздоровлении от COVID-19.

Об этом сообщает DW.

Органы здравоохранения будут проводить проверки соблюдения новых правил. В случае нарушения этих норм предусмотрен штраф в размере 500 евро для работников и 3600 евро для работодателей.

Министр труда Австрии Мартин Кохер выразил надежду, что штрафов удастся избежать, например, если люди, которые отказываются прививаться или не имеют негативного теста, будут работать дома или если работодатели будут принимать меры для активной вакцинации работников.

В то же время новые правила не коснутся работников, которые во время работы не контактируют с другими людьми, например, водителей грузовиков.

Также предусмотрен переходный период до 14 ноября. До этого времени работники, не имеющие документа о вакцинации, отрицательного результата теста или выздоровления, должны будут носить защитную маску типа FFP2.

В Австрии растет число новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки власти зафиксировали более 3700 новых случаев. В Австрии полностью вакцинированы почти 62% населения.

По материалам Економічна Правда
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