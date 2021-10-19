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Британия объявила о партнерстве с Гейтсом по «зеленым» инвестициям на 500 млн долларов

Британия объявила о партнерстве с Гейтсом по «зеленым» инвестициям на 500 млн долларов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о «зеленом» партнерстве с соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом на 552 млн долл для увеличения зеленых инвестиций в Британии.

Об этом пишет Bloomberg.

Джонсон пообещал «быстро расширить» новые чистые технологии.

По словам британского премьера, правительство и компания Gates Breakthrough Energy Catalyst будут сотрудничать, чтобы увеличить «зеленые» инвестиции в рамках цели страны по сокращению выбросов углерода до нуля к 2050 году.

Сообщается, что Gates Breakthrough Energy Catalyst занимается развитием 4 технологий: хранение энергии, зеленый водород, экологически чистое авиатопливо и система сбора углекислого газа из воздуха.

В департаменте международной торговли Великобритании добавили, что страна уже направила не менее 200 млн фунтов стерлингов на разработку и внедрение «зеленых» технологий, а программы компании Гейтса соответствуют этой инвестиции.

Агентство напоминает, что британский премьер объявил об этом соглашении за 2 недели до конференции ООН по изменению климата в Глазго.

По материалам Економічна Правда
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