Украинские заробитчане будут получать в Германии до 100 тыс. грн в месяц: кто востребован

Украинские заробитчане, ранее отдававшие предпочтение ближайшему соседу — Польше, получили шанс на заработки значительно больше. В частности, все больше вакансий нашим согражданам предлагает Германия.
Средний заработок трудовых мигрантов в ФРГ составляет 100 тыс грн, то есть более 3 тыс евро в месяц. Причем претендовать на такую зарплату может даже работник без высшего образования, пишет ukrrain.com.
Наибольшей популярностью у немцев сейчас пользуются рабочие специальности: сварщик, плиточник и т.д. Немало таких предложений можно найти на популярных украинских кадровых порталах. По данным сайта для поиска работы work.ua, за такую работу украинцы могут получать до 140 тыс. грн, или около 4,5 тыс. евро.
Три самые прибыльные вакансии для украинских заробитчан в Германии:
Сварщик – 70-140 тыс грн
Работодатель предлагает кандидатам оформление рабочей визы в Латвии с последующей командировкой в Германию по визе «Van Der Elst visa». Украинцам гарантируют оплату всех расходов на проезд и оформление необходимых документов за счет компании. Жилье также будет бесплатно, с расселением по два работника в комнате.
Требования:
Сварщик аргона – 92-117 тыс грн.
Работа с металлическими конструкциями, трубами и т.д.
Условия:
Плиточник – 67-100 тыс грн
Работник будет заниматься укладкой клинкерной плитки. От кандидата требуется опыт работы, профессиональные навыки и аккуратность.
Условия:
Стоит заметить, что среди работодателей и агентов, которые зовут украинцев на работу за границу, нередко попадаются и мошенники. Их цель – выманить у заробитчанина как можно больше денег якобы на оформление документов, билеты и тому подобное. А получив свой куш, они исчезают без следа. Поэтому информацию о нанимателе следует тщательно проверять.
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