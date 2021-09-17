«Красная» зона расширяется с 23 октября

В Сумской области с субботы, 23 октября, устанавливают «красный» уровень эпидемической опасности по темпам распространения COVID-19.
Об этом сообщил в среду министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС.
Таким образом, с 23 октября в «красной» зоне будет уже 6 областей.
«По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Telegram-канале.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. По «цвету» региона различаются и ограничительные меры.
Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского «локдауна».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У вас есть $50 000. Купить жилье или инвестировать?Вчера, 10:00 - 4006 10
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 2845 6
«Нафтогаз» планирует за 10 лет нарастить добычу газа почти в два раза2 ч. назад - 128 4
Марченко объяснил, на что Украина потратит 700 миллионов долларов МВФВчера, 09:03 - 1278 3
Кабмин прекратил полномочия последнего члена наблюдательного совета УЗВчера, 16:28 - 351 2
У вас есть $50 000. Купить жилье или инвестировать?Вчера, 10:00 - 4006 10
Сколько стоит перерегистрация авто в УкраинеВчера, 14:02 - 3546
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 2845 6
Данилишин проанализировал ситуацию на валютном рынкеВчера, 13:21 - 1747
Межбанк: кто снова спас американскую валюту от обвалаВчера, 18:45 - 1677
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPodsПозавчера, 12:10 - 237
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3379 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 964 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2639 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2065 1