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«Красная» зона расширяется с 23 октября

«Красная» зона расширяется с 23 октября

В Сумской области с субботы, 23 октября, устанавливают «красный» уровень эпидемической опасности по темпам распространения COVID-19.

Об этом сообщил в среду министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС.

Таким образом, с 23 октября в «красной» зоне будет уже 6 областей.

«По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в Telegram-канале.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. По «цвету» региона различаются и ограничительные меры.

Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского «локдауна».

По материалам УНН
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