В Украине обновили госстандарт профтехобразования

Правительство утвердило новый государственный стандарт профессионально-технического образования. Отныне требования к обязательным компетенциям в заведениях профтехобразования будут определять с учетом профессии.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства.

«Правительство утвердило государственный стандарт профессионально-технического образования. Мы вносим в эту сферу гибкость и адаптивность, увеличиваем автономию учебных заведений и создаем возможности быстрее реагировать на вызовы и тренды современности. Государственный стандарт поможет разработать и внедрить инновационные учебные программы и элементы, чтобы наши дети выпускались с действительно полезными навыками, а не получали все знания с нуля на своей первой работе», — сообщил Шмыгаль в Telegram-канале.

Напомним, в Украине в последнее время обратили внимание на необходимость модернизации системы профессионально-технического образования в соответствии с потребностями рынка труда. Так, в марте Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования.