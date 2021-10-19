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Названы крупнейшие аэропорты Украины

Названы крупнейшие аэропорты Украины

Аэропорты Украины в сентябре 2021 года обслужили 2,05 млн пассажиров, сообщила Госавиаслужба Украины. 99% трафика пришлось на семь аэродромов.

По данным регулятора, общий пассажиропоток воздушных ворот страны за 9 месяцев 2021 года составил 11 млн 816,1 тыс. человек.

В ТОП-3 аэропортов Украины по пассажиропотоку в сентябре 2021 года вошли Борисполь, Львов и «Киев» (Жуляны). Они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны.

В число крупнейших авиапредприятий Украины также вошли аэропорты Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр, которые заняли места с четвертого по седьмое.

Пассажиропоток аэропортов Украины в сентябре и за 9 месяцев 2021 года:

  • аэропорт Борисполь – 1 млн 160,7 тыс. / 6 млн 976,9 тыс.
  • аэропорт Львов: 257,4 тыс. / 1 млн 312 тыс.
  • аэропорт «Киев» (Жуляны): 187,8 тыс. / 909,6 тыс.
  • аэропорт Одеса: примерно 171,1 тыс. / 944,6 тыс.
  • аэропорт Харьков: 142,8 тыс. / 853,1 тыс.
  • аэропорт Запорожье: 79,5 тыс. / 465,3 тыс.
  • аэропорт Днепр: 30 тыс. / 207,3 тыс.

В данную статистику не включен аэропорт Симферополь, который находится на территории аннексированного полуострова Крым. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.

По материалам Avianews.com
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