Названы крупнейшие аэропорты Украины

Аэропорты Украины в сентябре 2021 года обслужили 2,05 млн пассажиров, сообщила Госавиаслужба Украины. 99% трафика пришлось на семь аэродромов.
По данным регулятора, общий пассажиропоток воздушных ворот страны за 9 месяцев 2021 года составил 11 млн 816,1 тыс. человек.
В ТОП-3 аэропортов Украины по пассажиропотоку в сентябре 2021 года вошли Борисполь, Львов и «Киев» (Жуляны). Они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны.
В число крупнейших авиапредприятий Украины также вошли аэропорты Одесса, Харьков, Запорожье, Днепр, которые заняли места с четвертого по седьмое.
Пассажиропоток аэропортов Украины в сентябре и за 9 месяцев 2021 года:
В данную статистику не включен аэропорт Симферополь, который находится на территории аннексированного полуострова Крым. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.
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