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Сколько стоит перерегистрация авто в Украине

Сколько стоит перерегистрация авто в Украине

Стоимость перерегистрации легкового автомобиля в Украине обычно составляет 600-800 гривен, сообщает 24 канал.

Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал, когда необходима перерегистрация авто, и почему могут отказать в услуге.

В каких случаях может потребоваться перерегистрация авто:

  • получения свидетельства о регистрации вместо утраченного или непригодного для пользования;
  • изменения их владельцев, места стоянки, местонахождения или наименования собственников-юридических лиц;
  • изменения места жительства или фамилии, имени или отчества физических лиц, являющихся владельцами транспортных средств;
  • изменения цвета;
  • переоборудования транспортного средства или замены кузова, других составных частей, имеющих идентификационные номера.

Для того чтобы узнать стоимость услуг по перерегистрации, можно воспользоваться онлайн калькулятором. Правда, указанная стоимость будет приблизительной, поскольку еще придется оплачивать комиссию банка. Также придется оплатить услуги экспертов, которые проверяют номерные агрегаты.

Онлайн калькулятор предусматривает расчет стоимости платных номерных знаков.

Почему могут отказать в переоформлении авто?

По веским основаниям заявителя может ждать отказ в переделке документации:

  • если пакет документов был неполный, собран не согласно требованиям, установленным законом;
  • транспорт находится в розыске, под арестом, является спорным имуществом;
  • обнаружено несоответствие номеров;
  • сведения о субъектах операции – недостоверные;
  • имела место быть подделка документов;
  • конструкция ТС не соответствует заявленным параметрам в сопроводительных бумагах;
  • введены ограничения/запрет на проведение данной операции, например, судебными приставами или банком, если это предмет залога.

Справка Finance.ua:

  • как сообщала КГГА, количество автомобилей в Киеве с 2015 года выросло в 1,7 раза. В 2021 году их число в столице достигло 1 миллиона 60 тысяч;
  • Кабинет Министров Украины 6 октября внес изменения в учебные программы для водителей;
  • каждый водитель, который подал заявку на получение водительского удостоверения с помощью сервиса Дия или через личный кабинет на сайте, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или через курьера.

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По материалам Finance.UA
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