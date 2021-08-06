Сколько стоит перерегистрация авто в Украине

Стоимость перерегистрации легкового автомобиля в Украине обычно составляет 600-800 гривен, сообщает 24 канал.
Finance.ua как портал, который заботится об экономии, узнал, когда необходима перерегистрация авто, и почему могут отказать в услуге.
В каких случаях может потребоваться перерегистрация авто:
Для того чтобы узнать стоимость услуг по перерегистрации, можно воспользоваться онлайн калькулятором. Правда, указанная стоимость будет приблизительной, поскольку еще придется оплачивать комиссию банка. Также придется оплатить услуги экспертов, которые проверяют номерные агрегаты.
Онлайн калькулятор предусматривает расчет стоимости платных номерных знаков.
Почему могут отказать в переоформлении авто?
По веским основаниям заявителя может ждать отказ в переделке документации:
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