ПриватБанк показал свою прибыль за 9 месяцев 2021 года

ПриватБанк получил по итогам 9 месяцев 2021 года прибыль 21,2 млрд грн, что почти равно размеру прибыли за аналогичный период прошлого года (21,3 млрд грн).

Об этом сообщила Finance.ua пресс-служба банка.

Оживление деловой активности в Украине и взвешенная политика риск менеджмента обусловили рост кредитного портфеля ПриватБанка на 19%. При этом объемы размещенных в банке средств клиентов остаются стабильными даже в условиях значительного снижения ставок по депозитам на рынке.

С начала года ПриватБанк наращивает операционную эффективность – бизнес-результат до вычета резервов вырос на 9 млрд грн по сравнению с прошлогодним как за счет развития бизнеса, так и контроля за затратами.

Вместе с тем макрофакторы, обусловливающие колебания стоимости портфеля государственных ценных бумаг, в 2021 году имеют отрицательное влияние на результат ПриватБанка и уменьшают его прибыль почти на 6,7 млрд. грн.